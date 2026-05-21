Lester Toledo anuncia su regreso a Venezuela: “Voy en búsqueda de justicia”

El abogado y activista político Lester Toledo anunció este jueves en sus redes sociales que hoy mismo tomará un vuelo con destino a Venezuela, tras 10 años de "exilio forzoso".

"En minutos voy saliendo en un avión que me llevará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía (...) Voy a Venezuela en búsqueda de justicia. Esa justicia que nos ha sido negada no a mi solamente, nos ha sido negada a cientos de miles de venezolanos durante estos largos años", expresó.

Toledo acotó que, al llegar a Caracas, lo primero que hará será dirigirse al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para enfrentar las acusaciones que hay en su contra y por las que se vio obligado a salir del país.

"Voy a Venezuela a enfrentar al juez. A enfrentar las acusaciones que tuve que calarme por las redes sociales, por televisión, por canales oficiales del Estado. Me han acusado de cualquier cantidad de barbaridades y al igual que muchos venezolanos nunca tuve derecho a la defensa", señaló.

El exdiputado a la Asamblea Nacional por estado Zulia afirmó que han transcurrido 60 días desde que solicitó la amnistía ante los jueces. Sin embargo, dijo, no ha obtenido ningún tipo de respuesta.

"No voy a Venezuela buscando guerra. No voy a Venezuela buscando fomentar violencia. No voy a Venezuela buscando desestabilizar, como algunos dicen. Voy buscando justicia. Si es verdad que hay un momento de reconciliación política y se quiere fomentar un reencuentro entre los venezolanos, comencemos por la justicia", puntualizó.

Caracas / Redacción web