Excarcelan a exalcalde de UNT luego de 16 meses detenido

El dirigente opositor venezolano Nervins Sarcos fue excarcelado este miércoles tras permanecer 16 meses detenido, según informó el partido político Un Nuevo Tiempo (UNT), organización que celebró la medida y pidió la liberación de todos los presos políticos en el país.

A través de la red social X, UNT aseguró recibir “con beneplácito” la noticia y exigió que “se cierre de una vez por todas este oscuro capítulo de persecución” en Venezuela. La tolda opositora afirmó además que continuará su lucha “hasta que todos estén en libertad plena y las familias venezolanas puedan reencontrarse”.

Por su parte, el presidente de UNT, Manuel Rosales, señaló que Sarcos recuperó su libertad luego de meses de “un encierro arbitrario basado en la persecución y cargos infames”. El también exgobernador del estado Zulia sostuvo que ningún venezolano debería ser perseguido por sus ideas políticas y reiteró que seguirán exigiendo la liberación de todos los detenidos por razones políticas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, Sarcos permanecía detenido desde el 24 de enero de 2025 y estuvo “injustamente privado de libertad”. El exalcalde fue uno de los siete burgomaestres arrestados en Zulia bajo acusaciones del Gobierno de estar presuntamente vinculados con redes de narcotráfico y mafias que operaban en la región petrolera fronteriza con Colombia.

La excarcelación de Sarcos ocurre en medio de un proceso de liberaciones anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que unas 300 personas serían liberadas entre esta semana y el viernes. Sin embargo, hasta este miércoles, Foro Penal había confirmado 25 excarcelaciones de presos políticos.

Caracas / Redacción web