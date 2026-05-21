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Brote de ébola alcanza nivel de emergencia sanitaria internacional, según la OMS

mayo 21, 2026
La foto leyenda para la foto es "Personal sanitario desinfecta un hospital tras un caso confirmado de ébola, en una foto de archivo" / Foto: EFE

Tras consultar con la República Democrática del Congo y Uganda, la Organización Mundial de la Salud determinó que el brote de Ébola ocasionado por el virus Bundibugyo constituye una emergencia de relevancia internacional, de acuerdo a su Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Hasta el 16 de mayo de 2026, se notificaron ocho casos confirmados por laboratorio, 246 sospechosos y 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Adicional a ello, en Kampala, Uganda, identificaron a dos infectados más.

El brote se ha transformado en un motivo de preocupación ya que se considera que existe un mayor riesgo de propagación a países vecinos debido a la movilidad de la población en la zona, los vínculos comerciales y de viaje en Ituri, además de la incertidumbre del actual alcance del número de personas infectadas, a quienes continúan investigando y la falta de tratamientos.

A diferencia de la cepa Ébola-Zaire, no existe una vacuna desarrollada contra el virus Bundibugyo en específico, el control del brote y la respuesta depende enteramente de una serie de medidas de salud pública que deben implementarse de forma rigurosa, como control de infecciones adecuados y detección temprana.

La OMS declaró que a pesar del riesgo epidemiológico, no cumple con los requisitos para ser una emergencia pandémica, y la organización se encuentra prestando su apoyo a los países involucrados para tomar las medidas necesarias y controlar el evento.

Puerto La Cruz / Valeria Bermúdez

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