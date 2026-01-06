Legisladores de Nueva Esparta ratifican directiva del Clebne para 2026

En un acto marcado por un firme pronunciamiento en defensa de la institucionalidad nacional, el Consejo Legislativo del estado Nueva Esparta (Clebne) instaló formalmente su periodo de sesiones 2026. Más allá del protocolo, la jornada destacó por la postura unánime de legisladores oficialistas y de oposición, quienes rechazaron categóricamente la agresión contra el país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

Durante la sesión, el vicepresidente del Clebne, Tirso Solano, calificó la situación actual como un momento crucial para la integridad territorial, vulnerada por acciones que violan los acuerdos internacionales.

La presidenta del Clebne, Jennyfer Gil juramenta a Tirso Solano como vicepresidente del poder legislativo insular

"El Clebne en pleno, con la coincidencia de postura de todos sus integrantes, tanto de oposición como del gobierno, exige la liberación del presidente y respeto a la soberanía", afirmó Solano, subrayando que la prioridad inmediata es preservar la paz y la actividad comercial en las islas de Margarita, Coche y Cubagua.

El legislador de oposición, Johan Yánez, se sumó al rechazo contundente contra cualquier transgresión a la soberanía nacional. "Jamás podremos avalar acciones que transgredan nuestra integridad territorial. Siempre vamos a privilegiar la política para dirimir diferencias y promover la unidad de nuestra nación", aseveró.

Ratificación de la Junta Directiva

En cuanto a la estructura del parlamento regional, se acordó dar continuidad a la gestión del periodo anterior para garantizar la estabilidad de los proyectos en curso. La directiva quedó conformada de la siguiente manera: Jennyffer Gil, en la presidenci, Tirso Solano, como vicepresidente y en la secretaría, Mustafa Ajib. Todos miembros del Psuv.

La presidenta ratificada, Jennyffer Gil, enfatizó que la gestión legislativa seguirá impulsando la transformación social de la mano de la gobernadora Marisel Velásquez. "Estaremos unidos por la paz y la independencia. Exigimos que nos devuelvan al presidente y estamos seguros de que saldremos victoriosos", puntualizó.

La sesión especial se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Artes "Omar Carreño", en La Asunción, con la participación de los legisladores Mayra Cruz, Luis Rosas, Omicar Cabeza, Osvelida Gil y Johan Yánez.

Con la formalización de este nuevo periodo, el Clebne inicia sus actividades ordinarias con el compromiso de mantener el funcionamiento de las instituciones y legislar para el bienestar del pueblo neoespartano en un contexto de paz y respeto a la Constitución.

Nueva Esparta / Mario Guillén