Legisladores de Florida exigen a Venezuela que "no quede ni un solo" preso político

Legisladores republicanos de Florida exigieron este jueves a Venezuela que "no quede ni un solo" preso político por liberar tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, sobre la "liberación" de "un número importante de personas".

"Jorge, desde el Congreso de Estados Unidos, estamos exigiendo la libertad inmediata de TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS injustamente encarcelados en sus mazmorras. Que no te quede ni uno solo por liberar", escribió Carlos Giménez, representante federal de Miami, al compartir en X el video con el anuncio de Rodríguez.

El presidente del parlamento venezolano, hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló la "liberación" de los presos, incluidos venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni condiciones, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz" tras la captura el sábado de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la excarcelación de cinco españoles, aunque la congresista estadounidense María Elvira Salazar, también de Miami, replicó en X publicaciones sobre la liberación de opositores como Juan Pablo Guanipa, María Oropeza y Perkins Rocha, sin confirmación oficial.

"Aunque recibo con esperanza la liberación de algunos presos políticos venezolanos, no debe quedar duda: la libertad no se negocia por partes. TODOS los presos políticos deben ser liberados de INMEDIATO. Venezuela será LIBRE, completa y sin concesiones", escribió Salazar, de origen cubano, al igual que Giménez.

En Venezuela, la organización civil Foro Penal cifra en 863 la cantidad de presos políticos, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad, mientras que la asociación ciudadana Justicia, Encuentro y Perdón alertó el miércoles sobre un "patrón de endurecimiento" contra dichos prisioneros.

El senador Rick Scott, también de Florida, exigió la libertad de "cada prisionero político" al destacar los casos de Henry Alviarez y María Oropeza.

"Trump hizo lo correcto. Puso a Maduro en prisión en Estados Unidos. Hoy los líderes de Venezuela deben liberarla (a Oropeza) de prisión. Ella necesita ser liberada", dijo Scott en un video.

Los legisladores de Florida, hogar de la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, han sido los principales defensores en el Congreso de la intervención estadounidense en Venezuela aunque, en contraste con el presidente Donald Trump, han urgido una transición democrática que involucre a la líder opositora María Corina Machado.

"La liberación de presos políticos en Venezuela demuestra avances reales. Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump. La presión debe y va a continuar", opinó ahora Mario Díaz-Balart, quien también es representante de origen cubano de Miami.

Miami / EFE