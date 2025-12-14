Lechería vivió una “Tarde de Romance” junto a Andrea Tachinamo

La cantante anzoatiguense Andrea Tachinamo ofreció este sábado 13 de diciembre un concierto gratuito titulado “Tarde de Romance. El evento tuvo lugar pasadas las 5 de la tarde, en el bulevar de Playa Mansa, en Lechería.

Decenas de personas se dieron cita en el lugar para — en plena puesta del sol —disfrutar de esta tercera edición, que meses atrás se presentó en la plaza Libertadores de Barcelona y en el Paseo de la Cruz y el Mar, en Puerto La Cruz.

En un concierto completamente en vivo y junto a su banda, Tachinamo se paseó por una variedad de temas, incluyendo algunos de su propia autoría. También dio un adelanto de lo que será su próximo sencillo, “Estar contigo”.

La artista señaló que “Tarde de Romance” es una iniciativa propia sin fines de lucro, que se convirtió en una realidad gracias al apoyo de sus aliados comerciales. “Es para todos desde el corazón y el agradecimiento”, manifestó en una rueda de prensa previa al concierto.

Metas y proyectos

Andrea aprovechó la oportunidad para dar a conocer algunas de sus metas en 2026. Indicó que para el año venidero espera proyectarse a nivel nacional, llevando su talento a otros estados del país.

“Realmente tengo el sueño y el anhelo de que en todo el país pueda ser conocida mi música, mi talento. Por supuesto siempre representando de manera muy digna a mi estado Anzoátegui”, expresó.

Cabe mencionar que Andrea Tachinamo cuenta con varios proyectos que la han posicionado como una de las cantantes locales más reconocidas, entre ellos “Noche de Despecho” y “Noche de Clásicos”, que próximamente tendrá su quinta edición.

Lechería / Carlos Morales