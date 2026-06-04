En carros por puesto de Sotillo ajustaron tarifa sin mostrar Gaceta Oficial en las unidades (+Fotos)

A pesar de que aún no cuentan con el nuevo tarifario en sus unidades, transportistas de la modalidad carros por puesto que hacen vida en el municipio Sotillo aumentaron el precio del pasaje de Bs 200 a Bs 280.

Los choferes tomaron la decisión basados en que el incremento fue ratificado por el ministerio de Transporte y desde el lunes 1ero de junio entró en vigencia en Caracas y demás ciudades del país.

No obstante, en un recorrido hecho este jueves 4 por algunas líneas que operan en el centro de Puerto La Cruz, se observó que los conductores de carritos no tienen un aviso con el nuevo costo por traslado en sus respectivos vehículos, como sí lo poseen los que laboran en autobuses en la ruta Barcelona-Puerto La Cruz, a través de las avenidas Intercomunal Jorge Rodríguez y Argimiro Gabaldón (antigua Vía Alterna).

Discusiones

Esto ha ocasionado discusiones entre transportistas y usuarios en las diferentes paradas, tales como la de Chuparín, Bello Monte, Las Delicias, Valle Lindo y Pozuelos, entre otras.

"Hasta que no haya un tarifario no se debe cobrar, yo no he visto que eso lo hayan publicado en gaceta. Pero aquí los choferes siempre hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. Si ellos tuvieran su papel con la nueva tarifa, todo el mundo pagaría tranquilo", explicó el pasajero Jonás Millán, quien se encontraba en una parada, ubicada en la calle Buenos Aires de Puerto La Cruz, en horas de la mañana del jueves.

Un transportista de la línea de Pozuelos, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, comentó que cada vez que hay un ajuste del pasaje, en las primeras de cambio hay resistencia de parte de los usuarios.

"Y más aún si no ven el tarifario, pero la gente no entiende que ya eso se aprobó a nivel nacional, lo dijo el propio gobierno", agregó.

Guanta sigue igual

A diferencia de los transportistas de Puerto La Cruz, los que trabajan en carros por puesto en las líneas de Guanta siguen cobrando Bs 200.

Al ser consultado sobre el tema, el fiscal de la parada señaló que están esperando la publicación de la Gaceta Oficial para modificar el precio de los traslados en autobuses y carritos.

"Hubo un anuncio de boca, pero no ha salido en gaceta, ya no creo que se cobre la nueva tarifa esta semana, porque ya casi se acaba. Por ahora seguimos en autobús Bs 100 y en carritos Bs 200", dijo.

Algo que llamó la atención en la parada de Guanta, situada en el centro porteño, es que en la mañana había pocas unidades laborando.

Se conoció que la mayoría estaba surtiendo de gasolina sus vehículos en estaciones de servicio (E/S) como Bolívar (cerca de Traki) y Copa (vía hacia Guanta).

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez