Misión Árbol celebra su 20 aniversario sembrando 150 árboles en El Tigre (+Fotos)

La Misión Árbol celebró su 20 aniversario, este jueves, 4 de junio de 2026, impulsando la siembra de 150 árboles de Merey, en las riberas del río Caris, sector El Aguacatal de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

Benito Paraco, coordinador de este programa en la localidad, indicó que esta política ambiental también se enmarca en el plan de Chuquisaca, orientado a plantar 10 millones de árboles en todo el país.

"Emprender estas acciones es algo vital por la importancia que tienen los árboles y las plantas para mitigar la emergencia climática, además de resguardar nuestra biodiversidad arbórea en todo el territorio nacional y cuidar nuestro patrimonio forestal", afirmó.

Sinergia

La actividad se efectuó en sinergia con la comuna Ernesto "Che" Guevara, el consejo comunal del Aguacatal, la Guardia Nacional, el Movimiento Guardianes del Árbol y diferentes instituciones que se sumaron a esta causa.

"Esto representa la unión de voluntades para seguir sembrando esperanza para la vida", exclamó Paraco.

El líder ambiental adelantó que el próximo 20 de junio desarrollarán una jornada similar para sembrar 2 mil árboles con el apoyo de estudiantes de 10 instituciones educativas de la zona.

El Tigre / Damary Díaz