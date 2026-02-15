LeBron James siembra dudas sobre su futuro: "No tengo ni idea, solo quiero vivir"

La estrella de Los Angeles Lakers LeBron James sembró este domingo dudas sobre su continuidad en el baloncesto al afirmar que no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada y enfatizó que en lo único que piensa es en vivir.

"Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir", indicó el jugador en una rueda de prensa en el marco del All-Star de la NBA que se disputa este domingo en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California).

James agregó que tiene "muchas cosas sobre la mesa" que explorará una vez sienta que su tiempo en la pista ha concluido y que entre ellas se encuentran sus aspiraciones por formar parte de la junta directiva de la NBA.

"También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente, y eso es lo que tengo en mente", dijo.

Aunque su prioridad, una vez se retire del baloncesto, será centrarse en su familia: "Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre", afirmó.

El astro de los Lakers defendió durante su intervención el nuevo formato de esta edición de All-Star, una suerte de EE.UU. contra el mundo, aunque prefiere la competición costa Este contra costa Oeste que se disputaba años anteriores.

"Me gusta el formato Este-Oeste, pero están probando algo nuevo, a ver qué pasa. Estados Unidos contra el mundo... el mundo es gigantesco más allá de Estados Unidos. Estoy tratando de averiguar cómo tiene sentido, así que veremos qué pasa con esto", sentenció.

Inglewood / EFE