Carúpano | Secretario de AD en Resistencia responsabilizó al gobierno de la situación de ruina del SEN

El secretario general seccional Carúpano, estado Sucre, de Acción Democrática en Resistencia, Edgar García, evaluó como “inocultable”, la actual situación de “caída, destrucción o ruina del Sistema Eléctrico Nacional”.

García atribuyó la situación “a la corrupción y el desfalco continuado realizado al sistema eléctrico y por otro lado, a la falta de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo que tienen como finalidad estratégica minimizar el tiempo de inactividad, reducir costos y alargar la vida útil restante de las propiedades, plantas y equipos pertenecientes al sistema eléctrico”.

Señaló el dirigente que la falta oportuna de esta herramienta estratégica ha llevado al caos y al desastre que viven hoy los venezolanos.

Indicó que está convencido de que las tres fases que plantea el Gobierno de los Estados Unidos, específicamente la segunda, que se refiere a la recuperación económica, no se va a poder lograr si no se recupera en su totalidad el sistema eléctrico nacional.

Dijo que de acuerdo a estimaciones se requieren unos 14 mil millones de dólares, para ejecutar la recuperación del SEN.

Caras

Acusó a la actual administración de desfalcar a la hacienda pública nacional una cantidad superior, más del doble del monto total de la deuda que tenía el país a fines de 1998, que se estimaba en 29 mil millones de dólares.

Responsabilizó a los ex ministros Jesse Chacón, Luis Mota Domínguez, Rafael Ramírez, Alejandro Betancourt, entre otros, como los únicos responsables de los graves problemas del sistema eléctrico. “Casi todos ellos viven como reyes en Europa, con decenas de miles de millones de dólares en cuentas en el exterior”.

Recomendó aplicar los mecanismos jurídicos necesarios para realizar una repatriación de esos activos obtenidos por la corrupción y proceder de manera inmediata a quitarles los bienes ilícitos para devolverlos al Estado.

“Así volver a tener un sistema eléctrico donde la oferta de megavatios sea superior a la demanda y volver a aquellas época en que Venezuela regalaba o vendía energía eléctrica a países vecinos”.

Sucre/ Corresponsalía