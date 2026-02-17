Lanzador venezolano Pablo López tendrá que pasar por el quirófano

El lanzador venezolano de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, presenta un "desgarre significativo" en el ligamento colateral cubital del codo derecho que probablemente requiera de una cirugía reconstructiva Tommy John, anunció el club el martes.

Matthew Leach, periodista de MLB.com, suministró la información y reveló que el criollo se perderá tanto el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) como la temporada 2025 de la Major League Baseball (MLB).

"López abandonó su sesión de práctica de bateo en vivo antes de tiempo el lunes, debido a unos dolores en el codo. Se sometió a una resonancia magnética más tarde ese día, la cual reveló el desgarre", indicó el comunicador social.

"Si se requiere la operación, será el segundo procedimiento Tommy John de su carrera", agregó Leach quien cubre las prácticas de primavera de Minnesota en Florida, Estados Unidos.

Fort Myers / Redacción Web