La Vinotinto goleó a Trinidad y Tobago por la FIFA Series 2026

La selección de fútbol de Venezuela goleó este viernes 4-1 a su similar de Trinidad y Tobago, en duelo por la FIFA Series 2026, minitorneo amistoso que enfrenta a combinados de distintas confederaciones.

El compromiso, que se disputó en el Pakhtakor Stadium de Taskent, Uzbekistán, además sirvió para el estreno de Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador nacional permanente, luego de un breve período como interino.

Todos los goles del partido llegaron en el segundo tiempo. Un tanto de Reon Moore adelantó a los trinitenses, pero luego llegó la respuesta de La Vinotinto con un doblete de Delvin Alfonzo y otro par de dianas del delantero José Salomón Rondón.

Apuesta

Vizcarrondo alineó ante Trinidad y Tobago un equipo novedoso, con varios debutantes, como fue el caso de los defensores centrales Diego Osío y Andrusw Araujo, junto al volante Gustavo González. De hecho, de los futbolistas habituales en las pasadas eliminatorias al mundial de 2026 solo salió como titular el lateral derecho Jon Aramburu.

Jugadores como Luis Balbo (lateral izquierdo), Delvin Alfonzo (lateral/volante derecho), Robert Yriarte (mediocampista central), Gleiker Mendoza y Keiber Lamadrid (volantes ofensivos), Alejandro Marqués (delantero) y el guardameta Cristopher Varela, que comenzaron a recibir llamados con mayor frecuencia luego de la salida de Fernando "bocha" Batista de la dirección técnica, también salieron en el 11 inicial.

La apuesta de Vizcarrondo al menos para el choque de este viernes tuvo un inicio con algo de turbulencia, pues en los primeros segundos Varela cometió una infracción dentro del área que fue decretada penalti. Sin embargo, el portero del Deportivo La Guaira en la Liga Futve resolvió impidiendo que los trinitenses tomaran ventaja temprano.

Ráfagas de goles

Durante todo el primer tiempo se mantuvo el 0-0 en el electrónico y fue en la segunda mitad cuando llegaron los goles. Primero fue Trinidad y Tobago el que anotó por intermedio de Reon Moore, pero Venezuela no tardó en responder.

Un pase en profundidad de Gleiker Mendoza fue aprovechado por Alfonzo para el 1-1 al 60'. Siete minutos más tarde el propio futbolista del Deportivo Táchira remató con potencia y servicio de Robert Yriarte para el 2-1 de La Vinotinto.

Antes de la diana de la ventaja el seleccionador nacional le dio ingreso a viejos conocidos del combinado patrio, como fue el caso de Salomón Rondón y los mediocampistas Telasco Segovia y Cristian Cásseres Jr. Luego entraron Luis "Cariaco" González, Carlos Sosa y Teo Quintero.

Justamente "Cariaco" y Rondón se combinaron al 80, para el 3-1. El volante ofensivo sucrense soltó un pase largo al espacio que fue aprovechado por "Salo" para mover las redes. Posteriormente fue Carlos Sosa el que se juntó con el atacante histórico de La Vinotinto para el 4-1 definitivo al 85'.

Próximo duelo

Venezuela se enfrentará el lunes 30 de marzo a Uzbekistán en el Bunyodkor Stadium de Taskent, para el segundo y último desafío en esta FIFA Series 2026.

Barcelona / Javier A. Guaipo