La Vinotinto enfrenta a Australia en el primero de dos amistosos

La selección de fútbol de Venezuela enfrenta este viernes 14 de noviembre a su similar de Australia, en lo que será el primero de dos compromisos amistosos (el otro será contra Canadá) que disputarán en Estados Unidos, aprovechando la fecha FIFA.

El combinado patrio, ahora con Fernando Aristeguieta como entrenador interino, se medirá al conjunto oceánico en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El desafío, donde se estrenará la nueva camiseta de La Vinotinto, arranca a las 10:30 pm, hora venezolana.

De acuerdo con palabras de Aristeguieta, estos partidos sirven para darle rodaje de selección a jugadores que no fueron tomados en cuenta en el proceso anterior y tratar de ampliar el universo de futbolistas convocables, ya pensando en el proceso hacia el mundial de 2030.

Rival duro

En declaraciones a los medios de comunicación, Fernando Aristeguieta describió a Australia como un rival "extremadamente duro, ordenado y que no tiene problemas en ceder la pelota al adversario".

Vale acotar que justo ese tipo de oponentes son los que suelen complicar a las selecciones venezolanas en las diferentes categorías, aunque habrá que ver cómo se desarrolla el encuentro y si La Vinotinto logra es capaz de abrir el camino para una victoria.

Renovación

Al seleccionador interino también le consultaron sobre la ausencia de algunos futbolistas que tuvieron rol protagónico en los últimos años, como Salomón Rondón, por ejemplo. Ante esto comentó que el experimentado delantero fue notificado sobre el plan que se tiene, que de momento apunta a la renovación del plantel.

Sin embargo, Aristeguieta dejó claro que el hecho de que Rondón no haya sido citado no quiere decir que su etapa con La Vinotinto terminó. Hay que tomar en cuenta que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) todavía no ha anunciado quién será el nuevo director técnico del combinado patrio, por lo que ningún jugador está plenamente descartado.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo