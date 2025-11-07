La Vinotinto empató con Egipto en el mundial sub 17 Qatar 2025

La selección nacional de Venezuela empató este viernes 1-1 con Egipto, en duelo correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Copa del Mundo sub 17 Qatar 2025, que se disputó en el campo 5 de la Aspire Zone de Al Rayán.

El tanto de La Vinotinto llegó al minuto 18 a través de una combinación entre jugadores anzoatiguenses. Yerwin Sulbarán ejecutó un tiro de esquina que fue rematado de cabeza por Marcos Maitán (ambos nativos de El Tigre) para la alegría parcial de los chamos, que se opacó al 54' con la diana de Hamza Abdelkarim.

El conjunto venezolano, que jugó poco más de media hora con superioridad numérica en cancha por la expulsión de Mohamed Hamad, buscará sellar la clasificación a los 16avos de final del torneo el próximo lunes 10 de noviembre. Ese día enfrentará a Haití, que hasta el momento ha sido la selección más débil del grupo y que perdió 8-1 ante Inglaterra.

Dominio

Durante el primer tiempo Venezuela dominó el ritmo del partido sin mayores contratiempos. Egipto esperaba los avances de La Vinotinto en su mitad de la cancha y en reiteradas oportunidades se benefició de pases errados de los futbolistas venezolanos, aunque luego procuraban la recuperación rápida del balón.

El panorama cambió sobre el minuto 18, cuando llegó el tanto vinotinto. Yerwin Sulbarán ejecutó un tiro de esquina desde el costado derecho hacia el segundo palo del arquero egipcio y allí entró Marcos Maitán para rematar de cabeza y convertir la diana en una combinación entre chamos nativos de El Tigre, zona sur del estado Anzoátegui.

Luego de que Venezuela tomara la ventaja, la oncena africana apretó un poco más y comenzó a presionar más alto, lo que los ayudó a generar un par de ocasiones que al final quedaron en nada.

Sulbarán, Marco Libra, Dioner Fuentes y Diego Claut se combinaron varias veces para intentar llevar peligro al arco de Egipto, y de hecho Claut tuvo al menos una clara, pero el guardarmeta Omar Abdelaziz apareció para mantener la diferencia mínima en el marcador en los primeros 45 minutos.

Rival sólido

En el segundo tiempo Egipto salió con fuerza a buscar darle vuelta al marcador. Luego de un par de acercamientos, llegó el tanto de la igualdad al 54', cuando Muhannad Ayman Al-Shami sacó un centro desde el costado derecho que fue rematado por Abdelkarim.

Minutos después la selección africana se quedó con un hombre menos en cancha con la expulsión de Hamad, que cometió una falta peligrosa sobre Marco Libra. El árbitro principal inicialmente le sacó cartulina amarilla, pero luego de que el cuerpo técnico venezolano pidiera la revisión, el juez determinó que la infracción ameritaba tarjeta roja.

Pese a la superioridad numérica de Venezuela, la tropa de Oswaldo Vizcarrondo no pudo sacarle provecho a eso porque el rival se cerró en defensa y estuvo lo suficientemente sólido como para mantener la paridad.

La Vinotinto desde la creación de jugadas tuvo alguna que otra oportunidad de convertir pero no concretó, lo mismo que Egipto pero al contraataque.

Por la clasificación

Venezuela tiene ahora cuatro puntos y es segunda del Grupo E, por detrás de Egipto, que tiene la misma cantidad de unidades pero con mejor diferencial de goles.

Ahora la selección nacional debe tratar de sellar la clasificación a la siguiente etapa el próximo lunes cuando se mida a Haití. La Vinotinto tiene altas posibilidades de avanzar, pero debe asegurar el boleto con un triunfo para no depender de otros resultados.

De igual manera al enfrentarse Egipto e Inglaterra, los chamos quedan con opciones claras de terminar primeros de grupo, lo que sería de beneficio a la hora de los emparejamientos en la siguiente instancia.

Barcelona / Javier A. Guaipo