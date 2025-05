La propiedades del sulforafano, un compuesto presente en el brócoli

El sulforafano es un compuesto bioactivo presente en vegetales crucíferos como el brócoli, la col rizada o la rúcula, según la Clínica Mayo, Sin embargo, no se encuentra de forma activa en las plantas. Se forma únicamente cuando se daña el tejido vegetal, por ejemplo, al cortar, masticar o procesar el alimento.

Este daño libera dos componentes esenciales: la glucorafanina, un compuesto natural, y la mirosinasa, una enzima. Al combinarse, generan sulforafano. Esta reacción es sensible si alguno de estos dos elementos no está presente o se desactiva (por calor excesivo, por ejemplo), el sulforafano no se forma, y por tanto no se obtienen sus efectos potenciales.

Este factor es clave al elegir suplementos: muchos no garantizan la presencia de ambos precursores activos.

Beneficios

Entre los principales beneficios se encuentran:

Estimulación de mecanismos naturales de desintoxicación.

Reducción de la inflamación crónica.

Protección cardiovascular y apoyo al sistema nervioso.

Potencial en la prevención de ciertos tipos de cáncer.

Contribución al control del peso corporal.

También se han explorado sus efectos sobre la longevidad y la salud metabólica. No obstante, como todo compuesto bioactivo, puede provocar efectos secundarios en algunas personas, como acidez o molestias gastrointestinales.

Ningún alimento contiene sulforafano activo de forma natural, sino los precursores necesarios para producirlo. Por eso, se evalúa el potencial de cada verdura crucífera según su contenido en glucorafanina y mirosinasa.

Entre las fuentes con mayor potencial están:

Brócoli y brotes de brócoli.

Coliflor y brotes de coliflor.

Col rizada, coles de Bruselas y col china.

Rúcula, rábanos y hojas de mostaza.

Rapini (brécol rabe).

