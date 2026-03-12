La producción petrolera de Venezuela sube un 10 % y vuelve a superar el millón de barriles

La producción petrolera de Venezuela aumentó un 10 % en febrero, cuando volvió a superar el millón de barriles por día (bpd), según cifras oficiales recogidas en un informe publicado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El país suramericano, que abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos en plenos acercamientos con Estados Unidos, produjo un promedio de 1.021.000 bpd en febrero, 97.000 barriles más respecto al mes anterior, cuando fueron 924.000 bpd.

En enero del año pasado, Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, produjo por primera vez desde junio de 2019 más de un millón de bpd, un nivel sobre el que se mantuvo el resto de 2025.

Momento

El pasado enero, semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en territorio venezolano, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera.

Analistas interpretaron la medida como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), impulsor de la ley en 2001, cuando fue promulgada, y de su reforma cinco años más tarde, que elevó la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Rodríguez propuso la reforma días después del ataque militar estadounidense durante el que fue capturado Maduro junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, actualmente detenidos en Nueva York.

Presencia de autoridad estadounidense

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, una agenda de trabajo que continuó con la visita este mes de marzo del de Interior, Doug Burgum, quien acompañó la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

En 2025, la producción de crudo venezolana, que llegó a 1,081 millones de barriles, sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021, cuando había caído hasta los 636.000, y superó a la de 2019, un promedio de 1.013.000 bpd, según cifras oficiales.

Caracas / EFE