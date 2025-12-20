La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela

La Organización No Gubernamental (ONG( Foro Penal contabiliza en Venezuela 902 presos políticos, de los cuales 86 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que, entre los detenidos, hay 782 hombres y 120 mujeres.

El listado especifica que 898 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 728 son civiles y 174 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado "no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)".

Momento de las detenciones

La mayoría de estas personas fueron detenidas después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó como ganador al mandatario Nicolás Maduro, pese a las denuncias de "fraude" de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que -aseguran- cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

El pasado jueves, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó de que 91 presos políticos padecen "enfermedades graves" y denunció que el "deterioro físico progresivo" de estos detenidos es producto de una "forma de violencia estructural".

Mensaje

La ONG denunció en un mensaje en X la "negación sistemática de atención médica, el incumplimiento de tratamientos y la exposición a condiciones insalubres" en cárceles venezolanas, lo que constituye, subrayó, una "violación directa al derecho a la vida y a la integridad personal".

El 6 de diciembre pasado, Foro Penal denunció la muerte en prisión y bajo custodia del Estado del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz, quien llevaba más de un año preso y "aislado".

Según el director presidente de la institución, Alfredo Romero, en Venezuela "han fallecido 17 presos políticos desde 2014".

Caracas / EFE