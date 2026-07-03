La onda tropical número 22 genera lluvias y nubosidad en gran parte del territorio nacional

La onda tropical número 22 de la temporada transita por el oriente de Venezuela y se desplaza hacia el centro-occidente del país. Este sistema meteorológico causa nubosidad variable y precipitaciones dispersas, con intensidades que van de moderadas a fuertes en varias regiones del territorio nacional.

Según el informe más reciente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), durante la madrugada y las primeras horas de este viernes se registró cielo parcialmente nublado en gran parte del país. La actividad convectiva mantiene lluvias y chubascos —muchos de ellos con descargas eléctricas— en zonas de Guárico, Delta Amacuro, Sucre, el sur de la Guayana Esequiba, Cojedes, el este de Apure y Barinas, Yaracuy, Falcón y el sur del Lago de Maracaibo. Asimismo, persisten precipitaciones y lloviznas dispersas en los estados de Mérida, Táchira, Carabobo, Aragua y en la Gran Caracas.

El organismo oficial prevé el paso de este fenómeno por la Gran Caracas (Miranda, La Guaira y el Distrito Capital). Su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) favorecerá el desarrollo de cielos cubiertos, nubosidad fragmentada y precipitaciones variables de carácter intermitente, las cuales registrarán una mayor intensidad en las regiones montañosas.

Meteorólogos independientes, entre ellos Luis Vargas, coinciden con el diagnóstico oficial. El especialista destacó que el rol de las ondas tropicales y su acoplamiento con la Zona de Convergencia Intertropical son los factores principales que mantienen la actual inestabilidad atmosférica. Por su parte, fuentes de análisis como el departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el servicio de Ondas Tropicales ratificaron que este comportamiento corresponde al patrón típico de la temporada lluviosa.

Ante este escenario, el Inameh mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución del sistema meteorológico. Las autoridades instaron a la población a permanecer atenta a los boletines oficiales, evitar el tránsito por vías vulnerables a inundaciones y tomar las medidas de precaución pertinentes ante las tormentas eléctricas que puedan registrarse, de manera especial, durante la tarde y la noche.

Puerto La Cruz / Redacción web