La LMBP aplica tecnología de punta en su temporada 2026

La Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMBP), dio la bienvenida en esta temporada 2026 a los radares de la marca FlightScope. Este sistema proporciona métricas detalladas para los equipos y transmisiones, en los que se podrá apreciar la velocidad, efecto y trayectoria de la pelota, tanto al ser lanzada por el pitcher como también al ser impactada por el bateador, permitiendo así monitorear el progreso y optimizar el rendimiento del juego.

Öscar Cumare Sánchez, integrante del departamento de prensa de la LMBP, indicó que esta iniciativa se suma a las revisiones de jugadas, medida ya tomada en años previos, colocándose así la LMBP al día en cuanto a la aplicación de recursos y herramientas que pueda mejorar el nivel del campeonato.

"Año a año buscaremos mejorar, siempre estamos buscando innovar, sin apuros pero mostrando resultados concretos", mencionó Arturo Cupido, presidente del circuito criollo. "Nuestra idea es que la Liga Mayor se convierta en la primera opción de los jugadores al momento de buscar jugar en el verano", puntualizó.

Usuarios

Entre los principales usuarios de esta marca de radares se encuentran: Organizaciones de Grandes Ligas, quienes acompañados de otras plataformas han utilizado FlightScope para profundizar los datos sabermétricos.

En la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), equipos como Diablos Rojos de México y Acereros de Monclova también han aplicado esta tecnología en sus temporadas. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tiene par de años usando este sistema, permitiendo así suministrar información a los conjuntos que la intengran.

La junta directiva de la LMBP mantiene su compromiso con el fanático la igual que con los jugadores de brindar el mejor espectáculo posible, demostrando que en Venezuela hay más béisbol.

Caracas / Redacción Web