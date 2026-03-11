La Liga Profesional de Voleibol Femenina 2026 arrancará el 14 de marzo (+Fotos)

Ante una concurrida presencia de los medios de comunicación, así como también de directivos, jugadoras y autoridades del deporte nacional se llevó a cabo la presentación oficial a la prensa de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV).

De acuerdo con una nota del departamento de comunicaciones de la LPV, el acto se llevó a cabo en las instalaciones del reconocido restaurante Hard Rock Café Caracas, al este de la ciudad capital y tuvo como anfitriones en tarima al señor Tirso Bastardo, presidente del circuito acompañado por el ex atleta José Vásquez, actual presidente de la Federación Venezolana de Voleibol (FVV) y del señor Franklin Cardillo, quien está al frente del Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Mindeporte).

Bastardo, fue el encargado de dar las palabras de bienvenida a todos los asistentes al evento, al tiempo que manifestó la visión que se tiene desde el seno de la organización y los objetivos planteados para con el lanzamiento de esta primera liga profesional de la disciplina en el país, que no solo cuenta con el aval de la FVV, sino incluso con el de la propia Federación Internacional de Voleibol, gracias en gran parte a la gestión realizada por Vásquez en una reciente visita a Suiza.

Procedimiento

Fue el propio José Vásquez el que explicó todo el procedimiento que se llevó a cabo para alcanzar la autorización del ente internacional y explicó en cómo puede beneficiar este torneo a un gran número de atletas que se encuentran en pleno desarrollo, incluida la Selección Nacional U17, que será uno de los seis equipos participantes bajo el nombre de Nacionales de La Guaira.

El ministro, por su parte, recalcó todo el esfuerzo realizado desde su cartera para materializar este ambicioso proyecto y ratificó el apoyo no solo del ministerio, sino incluso desde la presidencia para que se lleve a cabo de la mejor manera y pueda afianzarse como una liga élite en la región.

Una vez finalizada la intervención de Cardillo y de una breve exhibición por parte de unas modelos con los distintos modelos de uniformes que estarán usando las chicas, tanto de visitante como de local, Tirso Bastardo ahondó sobre el formato estipulado para las distintas fases del torneo y fue develado de manera oficial el calendario de la fase regular, con sus horarios.

Transmisiones

Asimismo, el directivo informó sobre la alianza alcanzada en primeras instancias con las cadenas Meridiano Televisiòn y Canal I para la transmisión de los partidos en señal abierta, con la posibilidad de que se sumen otros canales, incluido ByM Sport.

De igual modo, develó la presencia del streaming oficial de la liga denominado LPV TV y el acuerdo con otra plataforma digital como lo es SportMax News.

Otras de las informaciones importantes que se dieron a conocer fue la presencia de jugadoras extranjeras y la implementación de un tabulador salarial para mantener el equilibrio, tanto competitivo como financiero del circuito.

De este modo quedó todo listo para que el sábado 14 de marzo quede registrada como una fecha histórica por la materialización de un sueño en realidad, en pro de una disciplina que le ha dado tantos resultados positivos al país.

Caracas / Redacción Web