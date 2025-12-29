La Habana acusa a EE.UU. de buscar un cambio de régimen tanto en Venezuela como en Cuba

El Gobierno cubano acusó este lunes a EE.UU. de perseguir un cambio de régimen tanto en Cuba como su aliada política Venezuela con el bloqueo naval a la "flota fantasma" de petroleros de Caracas en el mar Caribe.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que el "objetivo marcado" de Washington es "destruir a la Revolución cubana" y "derrocar al legítimo Gobierno bolivariano y chavista".

"Recrudecen su política de máxima presión y asfixia económica contra Cuba, con un impacto directo en el sistema energético nacional y, por consiguiente, en la vida diaria de nuestro pueblo", agregó.

Denunció en este sentido "las medidas del Gobierno de EE.UU. para obstaculizar el libre comercio de los recursos petroleros venezolanos y perseguir a los barcos que transportan combustible a Cuba", medidas que indicó que "no son nuevas".

El ministro de Relaciones Exteriores destacó asimismo el aspecto económico que a su juicio tienen las operaciones militares estadounidenses en el Caribe al indicar que Washington busca también "usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos y estratégicos de la región".

Se trata de la segunda ocasión en que el canciller cubano apunta que el bloqueo estadounidense en el Caribe persigue específicamente al petróleo que Venezuela envía a la isla, un extremo que Washington no ha confirmado.

La vez anterior que Rodríguez se refirió a este asunto fue poco después del asalto estadounidense al petrolero Skipper, un buque que según The New York Times transportaba crudo venezolano consignado a Cuba pero rumbo a Asia con el objetivo de lograr divisas para La Habana.

La Habana / EFE