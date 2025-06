La Flotilla de la Libertad: "No nos importa que (Israel) envíe todo el Ejército que tenga"

La tripulación del Madleen, el barco de la Flotilla de la Libertad que va hacia Gaza para tratar de entregar ayuda humanitaria, afirmó este domingo que nada le detendrá para cumplir con su objetivo después de que el ministro de Defensa israelí ordenada al Ejército evitar su llegada al enclave palestino.

"No nos importa que (Israel) envíe todo el Ejército que tenga", dijo en un vídeo compartido en el canal de Telegram de la Flotilla el activista español Sergio Toribio, uno de los 12 tripulantes que van a bordo del buque, que este mediodía arribó a las costas egipcias antes de continuar su trayecto hacia la Franja.

"Es normal, ¿qué más puedo decir? Ellos quieren detenernos, quieren silenciarnos, pero no me importa. No cambiaré nada. Palestina libre", agregó Toribio a la cámara que sujetaba su compañera, la activista alemana Yasemin Acar, quien reivindicó el fondo pacifista y reivindicativo de la Flotilla.

En el momento de la emisión de este vídeo en directo a través de Telegram, a las 16:26 hora egipcia (14:26 GMT) Acar afirmó que se encontraban a 150 millas náuticas de Gaza, el equivalente a 277,8 kilómetros, y que permanecían en aguas internacionales "cumpliendo con la ley internacional".

Acar señaló que el barco ha estado vigilado en todo momento por drones desde que salieron la semana pasada desde Sicilia a pesar de que la carga del barco está compuesta únicamente por ayuda humanitaria como parte de esa acción no violenta.

"Los únicos que llevan armas y violencia son las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), el régimen israelí y lo han estado demostrando durante 20 meses y casi 80 años", agregó la activista alemana.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó este domingo a la tripulación del Madleen, donde viaja también la activista sueca Greta Tunberg, que dé la vuelta porque no logrará alcanzar el enclave.

"He ordenado a las FDI que actúen para que la flotilla Madleen no alcance Gaza. A la antisemita Greta y a sus amigos, digo claramente: dad la vuelta porque no llegaréis a Gaza", dijo Katz, en declaraciones compartidas por su oficina.

Según el Ministerio de Defensa israelí, Katz ha ordenado al Ejército que tome "todas las medidas necesarias" para impedir que el barco llegue a las costas gazatíes.

El Cairo / EFE