La Fiscalía de Bolivia pide tres meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce por caso de presunta corrupción

La Fiscalía de Bolivia pidió este jueves tres meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, detenido el pasado miércoles en La Paz por un caso de presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando fue ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La imputación fiscal, que se conoció públicamente esta tarde, establece que existen suficientes elementos de «probabilidad de autoría» en los cargos que se le atribuyen e incluso que Arce (2020-2025) «tenía pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta», por lo que se exige «la medida cautelar extrema de la detención preventiva».

El documento también establece que existen «riesgos procesales y peligro de fuga» del exmandatario, por lo que se pide que su detención, en caso de que la confirme un juez cautelar, se realice en el Centro de Reinserción Qhalauma, para menores de edad, situado en el municipio de Viacha, aledaño a La Paz.

Fotografía del edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde se encuentra Luis Arce, en La Paz (Bolivia)

Una fuente de la Fiscalía consultada por EFE indicó que la petición de que a Arce lo envíen a una penitenciaría de menores y no a una cárcel de adultos se debe a la necesidad de «resguardar» su integridad.

A Arce lo aprehendieron pasado el mediodía del miércoles en La Paz y luego lo trasladaron a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), investigado como «principal responsable» del «millonario daño económico» que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, según indicó el Gobierno boliviano.

Arce pasó la noche en una celda policial

En la mañana, el fiscal del caso, Miguel Cardozo, dijo a los medios que al exmandatario, quien en la víspera se acogió a su derecho al silencio durante la toma de su declaración, lo imputaran por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica»

El expresidente Luis Arce pasó la noche en una celda policial, donde aguarda que se defina su situación jurídica dentro de la investigación por presunta corrupción.

Arce (2020-2025) se encuentra en el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz, que permanece cerrado al público y a los medios de comunicación desde el miércoles en la tarde, cuando se trasladó al exmandatario a esas oficinas en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía.

Fotografía de periodistas y otras personas aguardando frente al edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde está Luis Arce, en La Paz

La exministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada dijo anoche a los medios que ella y la esposa del expresidente, Lourdes Durán, pudieron entrar a verle y constataron que se encontraba «bien» y que ha recibido un buen trato en la Felcc.

La Policía dice que se encuentra «en perfecto estado de salud»

Entretanto, la Policía de Bolivia informó que Luis Arce «se encuentra en perfecto estado de salud», a la espera de una audiencia cautelar en la que se definirá su situación jurídica.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Marcelo Sánchez, dijo a los medios que la Policía espera el documento de notificación con la fecha y hora de la audiencia cautelar de Arce (2020-2025) que «aún no ha llegado» a esas oficinas donde el exgobernante permanece detenido.

«(Arce) está en perfecto estado de salud, toda vez que ha sido revisado por un médico. También ha sido asistido por su abogado defensor y ha sido visitado por sus familiares. Estamos respetando los derechos y garantías de todas las personas», dijo Sánchez.

El jefe policial explicó que un médico forense lo revisó y también tuvo una entrevista con un psicólogo dependiente de la Defensoría del Pueblo, cuyos diagnósticos revelan «un estado estable».

Por su parte, el director departamental de la Felcc de La Paz, Gabriel Neme, señaló que la Policía realiza un «trabajo integral» con la Fiscalía en el caso de Arce y de otras personas que estuvieran involucradas en esa investigación.

Fotografía del comandante departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, Gabriel Neme Ballón, en La Paz (Bolivia)

«Se va a identificar a todos los que fueren autores, cómplices y encubridores y a partir de ellos podamos realizar un trabajo prolijo que nos permita dar certidumbre y respuestas objetivas», mencionó.

Las acusaciones contra Luis Arce en Bolivia

El fiscal Cardozo indicó que al exmandatario se le investiga dentro de un caso de presuntos malos manejos en el llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Según Cardozo, Arce, «en su condición de ministro de Economía en las gestiones 2009, 2010 y para adelante ha hecho los desembolsos» de recursos del citado fondo para proyectos que «nunca han tenido finalización».

«Se establece que ha habido más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía. De esos 3.500, ni la mitad han sido concluidos y se ha evidenciado que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes» de organizaciones indígenas y campesinas, sostuvo.

En una primera fase de la investigación, se calcula un posible daño económico de 925 millones de bolivianos (unos 132,9 millones de dólares), agregó el fiscal.

Fotografía de archivo del expresidente boliviano Luis Arce

Además, señaló que se emitieron otras cinco órdenes de aprehensión, aunque no precisó contra quiénes y no descartó citar a declarar a otras exautoridades de la gestión investigada, además de exdirigentes de las organizaciones sociales que recibieron estos recursos.

El caso Fondioc

El Fondioc se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales (2006-2019) asumiera la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

El decreto para su creación estableció que en el directorio debían estar los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras; de la Presidencia; de Economía y Finanzas; de Planificación; de Desarrollo Productivo; y de Medio Ambiente.

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron a partir de 2013, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en prisión preventiva por estas investigaciones.

En 2015, el Fondo de Desarrollo Indígena sustituyó al Fondioc.

Prada aseguró que Luis Arce presentó «todos los descargos» correspondientes en su momento por las investigaciones del caso Fondioc.

La Paz / EFE