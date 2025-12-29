La FAO impulsa proyecto “Mujeres indígenas” en comunidades Warao (+Fotos)

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), implementa la iniciativa: Mujeres Indígenas, en comunidades Warao del estado Sucre, con el objetivo de fortalecer sus medios de vida tradicionales y promover el desarrollo comunitario sostenible.

Según una nota de prensa, la iniciativa busca mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, así como la autonomía económica de más de 200 mujeres indígenas Warao, pescadoras y agricultoras de las comunidades María López, San Antonio, La Candelaria y otras localidades del estado Sucre.

Acciones ejecutadas

Como parte de las actividades del proyecto, se han implementado acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades locales y al reconocimiento de prácticas ancestrales, entre ellas:

Capacitaciones para optimizar técnicas tradicionales de siembra y pesca.

Entrega de más de 200 kits agrícolas y pesqueros.

Creación de seis Zonas Productivas Comunitarias (ZPC) adaptadas al contexto local.

Constitución de cuatro Organizaciones Comunitarias de Ahorro y Crédito (OCAC).

"Estas acciones se realizan con el apoyo de la Fundación San José como implementador local y buscan potenciar el liderazgo de las mujeres indígenas, generar oportunidades económicas inclusivas y mejorar el bienestar de las familias en situación de vulnerabilidad, en línea con los esfuerzos de la FAO por erradicar el hambre y fomentar sistemas alimentarios sostenibles", explicó el ente.

