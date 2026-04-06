La Embajada de EE. UU. en Caracas abre vacantes de empleo tras reactivar operaciones

La Embajada de Estados Unidos en Caracas anunció este lunes 6 de abril la apertura de vacantes de empleo para personal local. La convocatoria forma parte del proceso de reactivación de sus operaciones en Venezuela, tras la reciente normalización de las funciones diplomáticas.

A través de sus redes sociales, la misión instó a los interesados a consultar las oportunidades disponibles en su portal web oficial para postularse a los cargos activos. "Explore si califica para una oportunidad profesional donde pueda desarrollar su carrera y contribuir a fortalecer los lazos entre nuestros países", indicó la delegación en su comunicado.

Puestos disponibles y requisitos

De acuerdo con la información difundida, las posiciones actuales se concentran en el área de mantenimiento e instalaciones. Los cargos ofertados son:

Trabajador de mantenimiento eléctrico.

Trabajador de mantenimiento de plomería.

Ayudante comercial (sección de gestión de instalaciones).

Los aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos en el portal oficial ve.usembassy.gov/job-opportunities, sitio donde también se detallan los pasos técnicos para la aplicación. La embajada recomendó a los usuarios la revisión frecuente del sitio ante la actualización constante de las vacantes.

Hito en la reapertura diplomática

Este llamado ocurre apenas una semana después de la reanudación formal de las operaciones en la capital venezolana, luego de siete años de interrupción en las relaciones bilaterales. La sede permaneció cerrada desde 2019, año en el que Washington trasladó su operatividad a Bogotá.

La encargada de negocios, Laura Dogu, arribó al país en enero junto a su equipo con el fin de preparar la reapertura y reacondicionar la infraestructura de la sede. El Departamento de Estado calificó este retorno como un "hito clave" dentro del plan de tres fases de la administración de Donald Trump, orientado al restablecimiento de vínculos con Venezuela.

Contexto bilateral

Este proceso busca fortalecer el diálogo con actores políticos, la sociedad civil y el sector privado. En paralelo, el Departamento del Tesoro autorizó las transacciones necesarias para la reactivación de la embajada venezolana en Washington, lo que consolida una nueva etapa en el intercambio diplomático entre ambas naciones.

Caracas / Redacción web