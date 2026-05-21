ExxonMobil inicia negociaciones para extraer petróleo de Venezuela

a corporación estadounidense ExxonMobil, la mayor firma de hidrocarburos de EE. UU. y un referente energético global, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir derechos de extracción de crudo en Venezuela, según adelantó este jueves el diario The New York Times.

De acuerdo con reportes de las agencias EFE, AP y AFP, respaldados por diversos medios internacionales, este acercamiento estratégico ocurre tras un cambio drástico en el panorama político venezolano. Luego del arresto del expresidente Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, el mandatario de EE. UU., Donald Trump, ha instado firmemente a las corporaciones de su país a invertir en el territorio caribeño.

Venezuela posee un atractivo único para el sector: cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, lo que equivale al 17 % del total global.

Regreso

Citando fuentes familiarizadas con las conversaciones, los reportes señalan que el acuerdo formal podría anunciarse a finales de este mes. El pacto otorgaría a la petrolera con sede en Houston (Texas) la concesión para producir en seis yacimientos estratégicos. Esto marcaría un hito histórico, considerando que ExxonMobil abandonó el país en 2007.

Las perspectivas de este retorno han despertado un marcado optimismo en Wall Street y la prensa financiera internacional. Durante la última conferencia de resultados del primer trimestre, el consejero delegado de Exxon, Darren Woods, calificó a Venezuela como «un recurso inmenso que ahora se abre de forma más libre al mundo».

Woods destacó que la compañía posee una ventaja tecnológica exclusiva para procesar a menor costo el crudo pesado venezolano. Como antesala a este histórico paso, la firma ya envió a principios de abril un equipo de altos ejecutivos a Caracas para evaluar sobre el terreno los campos petroleros disponibles

Nueva York / Redacción Web