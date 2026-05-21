Yván Gil: El sábado se realizará un simulacro de evacuación en la Embajada de EE. UU. en Caracas

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, informó que este sábado 23 de mayo de 2026 se llevará a cabo un simulacro de evacuación en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

Según Gil, esta actividad forma parte de los protocolos regulares de seguridad diplomática y tiene como objetivo poner a prueba las capacidades de respuesta ante eventuales emergencias. Según detallaron las autoridades, el ejercicio incluirá sobrevuelos controlados en las inmediaciones de la delegación diplomática, operaciones de aterrizaje planificadas en la zona y cxoordinación institucional y llamado a la calma.

De acuerdo con medios nacionales, entre ellos Globovisión y 2001, el despliegue operativo está plenamente coordinado con las autoridades aeronáuticas del país y contará con el apoyo activo de la Cruz Roja Venezolana, garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad internacionales para este tipo de procedimientos.

Palabras

"Esta información se ofrece oportunamente a la población a los efectos de su debido conocimiento, garantizando que todas las coordinaciones han sido canalizadas a través de nuestra Dirección de Protocolo", afirmó el canciller Gil.

Hizo un llamado a los habitantes de Caracas, especialmente a los residentes de las zonas adyacentes a la embajada, a mantener la calma y no alarmarse ante el movimiento de aeronaves y personal de emergencia, ya que se trata de un ejercicio estrictamente preventivo y planificado.

Caracas / Redaccion Web