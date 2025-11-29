La devaluación del bolívar impacta las ofertas del Black Friday en Venezuela (+Fotos)

La devaluación del bolívar marcó la jornada del Black Friday en Venezuela, donde los comercios ofrecieron descuentos de hasta un 70 %, en busca de atraer compradores ansiosos de sortear la crisis económica.

En uno de los centros comerciales más concurridos de Caracas -tradicionalmente repleto en esta fecha, pero hoy con menos clientes-, la mayoría de las tiendas ofrecían descuentos desde 10 % a 70 % en sus productos.

Leonel Montoya, quien compró un televisor con descuento, dijo a EFE que "no hay mucho cambio" con respecto a los precios habituales, "pero sí vale la pena" aprovechar las promociones.

Margaret Padilla, otra de las compradoras, coincidió en su opinión sobre los precios, después de comprar en una tienda de ropa.

"Este pantalón que tengo puesto me costó hace un par de meses 49 dólares, y lo acabo de ver en 89", afirmó.

Novedad

En algunas tiendas, EFE encontró productos con precios originales más bajos que el de descuento.

En lo que va de 2025, el bolívar se ha devaluado un 78,8 % respecto al dólar, cuya cotización oficial empezó el año en 52,02 bolívares y cerró este viernes en 245,66 bolívares, lo que representa un alza del 372,2 %.

"Todo ha subido, el dólar cada día está más alto, los costos de la comida mucho más altos", dijo Alida Pérez a EFE, tras comprar ropa y zapatos en el centro comercial.

Según comentó, no pudo aprovechar todas las promociones porque su salario como trabajadora en una universidad pública se cobra en bolívares.

"Si pagaba (las compras) en dólares hacían más descuento que si pagaba en bolívares", explicó.

La moneda oficial de Venezuela es el bolívar, sin embargo, el dólar estadounidense se usa como referencia para fijar precios de bienes y servicios.

El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo, lo que ha causado que los productos tengan distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

En un recorrido por tres cadenas de electrodomésticos, se constató que las promociones eran distintas de acuerdo con la moneda. Si se pagaba en dólares en efectivo, se ofrecían rebajas adicionales.

Opiniones

"Hay descuentos si pagas en divisas completo", dijo a EFE Herminia Salazar, quien compró, mediante una plataforma que ofrece financiamiento por cuotas y en bolívares, un televisor en una tienda en el este de Caracas.

Comentó que si compraba con divisas en efectivo, el televisor costaba "como cien dólares" menos, pero ella recibe su salario en bolívares, así que debió usar la moneda nacional.

Por su parte, Keisly Villarreal aprovechó el Black Friday para adquirir "los estrenos (ropa) de diciembre" para su hija.

Sin embargo, consideró que este año en muchas tiendas no había tantas ofertas.

A su juicio, "hay que buscar alternativas" de ingresos ante la situación económica.

Realidad

"Si vamos a esperar por el sueldo, estamos mal", dijo. Por eso, afirmó, trabaja como manicurista para compensar su salario como maestra.

En Maracaibo, capital del estado Zulia (occidente, fronterizo con Colombia), las ofertas empezaron la noche del jueves, cuando se vio mayor movimiento de compras en las tiendas.

Durante este viernes, en un recorrido por dos centros comerciales de la ciudad, se comprobó menor publicidad de Black Friday y menos compradores que en otros años.

Caracas / EFE