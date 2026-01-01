La Corte Suprema niega la nueva petición de prisión domiciliar para Bolsonaro

La Corte Suprema de Brasil rechazó este jueves la nueva petición de prisión domiciliar por motivos humanitarios presentada por los abogados del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por golpismo en una instalación policial en Brasilia.

Ante la nueva decisión del magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso en el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro tendrá que regresar a su celda este mismo jueves, cuando reciba la alta médica en el hospital en que está ingresado desde el 24 de diciembre.

El capitán de la reserva del Ejército fue sometido a cuatro operaciones en los últimos días y sus abogados pidieron que, por razones humanitarias y de salud, se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

Crisis de hipo

En una rueda de prensa el miércoles, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo que lo afectan, la salud del expresidente está estable y pude abandonar el hospital este jueves.

La previsión es que, una vez reciba el alta médica, Bolsonaro sea trasladado con escolta hasta la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, en donde cumple su condena desde noviembre.

En la sentencia en la que negó el nuevo recurso, Moraes aseguró que la defensa no presentó «hechos justificantes que pudiesen modificar la negativa a un pedido de prisión domiciliar humanitaria proferida el 19 de diciembre» pasado.

Según el magistrado, en el caso del exmandatario, no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del condenado a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica

Moraes recordó que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un aparente intento de fuga.

«También se resalta que, diferentemente de lo alegado por la defensa, la situación de salud de Bolsonaro no se agravó y que, por el contrario, su estado clínico muestra mejoría de los problemas de los que se venía quejando tras la realización de nuevas cirugías electivas, como señala el informe de sus propios médicos», afirma la sentencia.

Moraes agregó que atendió a todas las peticiones de atención médica solicitadas por la defensa, como la de que pueda recibir en su celda a los médicos en cualquier momento sin previa autorización judicial y la instalación de un servicio de emergencias 24 horas en la edificación policial.

Prisión domiciliaria con carácter humanitario

Según sus médicos, tanto la cirugía para la corrección de dos hernias inguinales a la que fue sometido el 25 de diciembre, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo anestésico de los nervios frénicos bilaterales del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto en los ocho días de hospitalización.

El expresidente sufrió algunos picos de hipertensión en los últimos días que fueron tratados con el suministro de medicinas y, a petición suya, se le están suministrando antidepresivos.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por «liderar» un complot para intentar «perpetuarse en el poder» después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter humanitario ante su delicado estado de salud, pero, hasta el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.

Brasil / EFE