La Coral Mater Salvatoris acompañó la Eucaristía de Noche Buena en Lechería

La Coral Mater Salvatoris (CMS), de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Lechería, acompañó este 24 de diciembre la Eucaristía Solemne de Noche Buena.

Durante la misa, se interpretaron aguinaldos y villancicos, aportando un ambiente de recogimiento, fe y alegría propio de la Navidad, en una ceremonia que convocó a numerosos feligreses para celebrar el nacimiento de Jesús.

La noche contó además con la participación especial de la cantante Antonietta, conocida como La Dama del Bolero, cuya voz dio un toque especial a esta celebración navideña, acompañando el encuentro con sensibilidad y calidad musical.

La CMS agradeció a los asistentes por acompañar esta celebración, destacando la música como un elemento importante de la vida litúrgica y comunitaria en Navidad.

Lechería / Redacción web