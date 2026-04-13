La Casita Azul de Anaco realizó jornada de volanteo para promover la inclusión

Durante la mañana de este lunes, 13 de abril, La Casita Azul del municipio Anaco realizó una jornada de volanteo y rotulado de vehículos con frases alusivas al respeto y la inclusión, como parte de la campaña para crear conciencia sobre el Autismo.

La actividad tuvo lugar, desde tempranas horas, en la avenida Portuguesa de la ciudad gasífera y contó con la receptividad de peatones y conductores, quienes mostraron interés en sumarse a la campaña.

La jornada tuvo receptividad entre conductores y peatones

"Hoy nos unimos por una causa que nos mueve el corazón: la concientización sobre el Autismo. Entre volantes, sonrisas y el tradicional rotulado de carros, alzamos la voz para recordar que la inclusión no es una opción, sino un compromiso de todos", expresó Yasmily Ojeda, directora de La Casita Azul en esta jurisdicción.

Objetivo

Enfatizó que el objetivo es simple, pero poderoso, pues buscan informar, sensibilizar y derribar barreras. "Cada volante entregado y cada vidrio marcado es un paso más hacia una ciudad más empática y respetuosa con la diversidad", indicó.

Agradeció a todos los conductores y peatones que se detuvieron, escucharon y se sumaron "a la marea azul".

Ojeda destacó que la actividad no habría sido posible sin el trabajo articulado de los aliados locales que estuvieron presentes, entre ellos, el personal de la oficina local del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis), Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Anaco / Danela Luces