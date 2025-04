La actriz de 'Gossip Girl' Michelle Trachtenberg murió por complicaciones de la diabetes

Michelle Trachtenberg, actriz conocida por sus apariciones en series de televisión como 'Gossip Girl' o 'Buffy, the Vampire Slayer', falleció a causa de complicaciones de la diabetes, según la oficina del médico forense jefe de Nueva York (OCME, en inglés).

Trachtenberg murió el pasado febrero a los 39 años en su apartamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle, poco tiempo después de haberse sometido a un trasplante de hígado. El motivo de esta operación todavía se desconoce.

La familia de la actriz se opuso en febrero a que se le realizara una autopsia, pero las pruebas toxicológicas del médico forense aportaron más "claridad" a la causa de su fallecimiento, según los medios locales.

Debut actoral

La neoyorquina hizo su debut actoral cuando era una niña, con papeles como estrella infantil en el canal Nickelodeon, incluida la serie de televisión 'The adventure of Pete and Pete' y la película 'Harriet the spy', en la década de los años 90.

Trachtenberg empezó a ser más conocida tras unirse a la serie 'Buffy the Vampire Slayer' en la quinta temporada (2000) y por películas como 'EuroTrip' (2004) y el drama deportivo de Disney 'Ice Princess' (2005), con las que se ganó el cariño de los 'milenials' y la generación Z.

Sin embargo, uno de los papeles por los que más se la recuerda es su aparición recurrente en la serie 'Gossip Girl' (2008) como Georgina Sparks, un personaje que solía alborotar y llevar el caos a las vidas de la élite del Upper East Side, entre los que se encontraban las actrices Blake Lively y Leighton Meester.

Nueva York / EFE