Kast responde a advertencia de Maduro sobre migrantes venezolanos: "Es un narcodictador"

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de "narcodictador" a Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1 % de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro "es un dictador" y que sus palabras lo "tienen sin cuidado"

"Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan", dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast“, agregó.

Santiago de Chile / EFE