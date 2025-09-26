“Karaoke Night” la nueva propuesta de la Ofma en Lechería

La Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui (Ofma) anunció la realización de un concierto inédito en la región titulado “Karaoke Night”. El evento se celebrará el domingo 5 de octubre a las 6:30 p.m. en el salón de convenciones del Hotel Eurobuilding de Lechería.

Bajo la dirección del maestro Oswaldo Pajares, la propuesta permitirá que el público cante al estilo karaoke acompañado por una orquesta profesional en 360°, con un repertorio en español e inglés que abarca desde clásicos de Juan Gabriel y Franco de Vita hasta temas de artistas contemporáneos como Lasso y Caramelos de Cianuro.

Según Pajares, el concierto busca acercar la música sinfónica a nuevas audiencias, integrando la tradición orquestal con géneros populares y creando un espacio participativo que celebra la cultura, la inclusión y la creatividad. “Queremos que la gente viva la experiencia de la música sinfónica de una manera diferente, cercana y emocionante”, señaló.

La Ofma continúa apostando por experiencias innovadoras en el oriente venezolano, ofreciendo nuevas formas de disfrutar la música académica en interacción directa con el público.

Lechería / Redacción Web