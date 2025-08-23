Kaiyi lanza oficialmente su SUV Premium X7 en Venezuela (+Fotos)

Kaiyi Auto anunció el lanzamiento de su modelo insignia, la SUV Premium Kaiyi X7, equipado con un motor 2.0 L Turbo de 251 HP y 390 Nm de torque, siendo la más potente en su categoría; acoplada a una transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades, tracción permanente en las cuatro ruedas (AWD) y cinco modos de conducción: COMFORT, ECO, SPORT, SNOW Y OFF ROAD. Cuenta con suspensión independiente y dirección electrónicamente asistida.

“La nueva propuesta de Kaiyi destaca en el mercado venezolano por su elevado nivel tecnológico, y su superioridad en motor y eficiencia. Es una excelente opción para viajes largos, porque es muy cómoda y segura. Como dice nuestro eslogan: ´rompimos el molde´ con esta camioneta, porque está diseñada para todos aquellos que buscan un vehículo premium”, destacó Víctor Quintero, CEO de Frontier LTD, representante exclusivo de Kaiyi Auto en el país, en una nota de prensa.

La Kaiyi X7 fue desarrollada en China y se produce en la planta inteligente de Yibin, provincia de Sichuan. Su diseño exterior e interior es obra de la renombrada casa Granstudio de Turín, Italia, bajo la dirección del diseñador Luwie Vermeersch, reconocido por su trabajo en "concept-cars" y modelos de Ferrari y Alfa Romeo, entre otros. Esta SUV se comercializa en más de 50 países, incluyendo importantes mercados en Latinoamérica, Medio Oriente y Asía.

Atributos del vehículo

Entre otros atributos que destacan de la Kaiyi X7 se encuentran su diseño interior, con tres filas de asientos, para una capacidad total de siete pasajeros, una pantalla de info entretenimiento táctil LCD configurable de 14,6 pulgadas orientada al conductor, un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, materiales suaves al tacto de alta calidad y acabados inspirados en yates de lujo. Los asientos están tapizados en cuero estilo Nappa y la luz de ambiente ofrece 64 colores ajustables. En cuanto al exterior, cuenta con una carrocería ancha que le confiere una presencia imponente y dinámica similar a un coupé deportivo, con una parrilla frontal en forma de X, faros LED automáticos y manillas exteriores eléctricas ocultas, además de ruedas de aluminio bitono de 20 pulgadas.

El vehículo incluye techo corredizo panorámico, compuerta trasera automática, llave inteligente, carga inalámbrica para teléfonos, butacas delanteras eléctricas con memoria, ventilación y calefacción y ajuste lumbar para el asiento del conductor. Cuenta además con navegación satelital (GPS) + Wifi, Bluetooth y conectividad con los sistemas Apple Carplay y Android Auto y un equipo de audio premium.

En cuanto a seguridad, la nueva X7 de Kaiyi obtuvo la máxima puntuación de cinco estrellas en la normativa C-NCAP (Capítulo chino del New Car Assessment Programme), gracias a su estructura de acero de alta resistencia y una caja de seguridad reforzada.

Disponibilidad y servicio postventa

La Kaiyi X7 está disponible en seis tonos a elegir: azul zafiro, aguamarina, blanco ártico, gris titanio, negro eclipse y púrpura real. Las primeras unidades ya están disponibles en la creciente red de concesionarios de la marca.

Kaiyi Auto garantiza el servicio postventa con un centro de operaciones y almacén de repuestos en San Diego, Edo. Carabobo, y servicio técnico a nivel nacional. La X7 se ofrece con una garantía de 5 años o 150.000 Km y tiene disponibilidad inmediata.

Nacho, nuevo embajador de Kaiyi Auto

Una quinta privada de la urbanización La Lagunita fue el escenario para mostrar la nueva Kaiyi X7, junto con el anuncio del nuevo embajador de la marca en Venezuela: el internacionalmente reconocido cantante venezolano Nacho, quien aprovechó la oportunidad para hacer el lanzamiento mundial de su videoclip, dirigido por Nuno Gomes, con la versión remix de la canción "Esa Chamita", interpretada junto al cantante e influencer @soyciscoh.

El videoclip se transmitió en simultáneo en todas las redes sociales del cantante en pantalla grande, durante el coctel que se realizó después de la develación de la nueva camioneta que se suma al portafolio de la marca Kaiyi.

Los interesados en encontrar mayor información y detalles sobre los vehículos Kaiyi pueden visitar su página web www.kaiyi.com.ve, y sus cuentas de Instagram y Facebook @kaiyivenezuela.

Caracas / Redacción Web