K.J. McDaniels laborará para Marinos de Anzoátegui por el resto de la campaña 2026

Marinos de Anzoátegui anunció la incorporación del ala-pívot estadounidense K.J. McDaniels como nuevo jugador del equipo para lo que resta de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Según Enrique Cáceres, integrante del departamento de prensa del Buque, el conjunto oriental continúa reforzando su plantilla con miras a consolidarse como contendiente, sumando a un refuerzo con recorrido en la NBA y amplia experiencia internacional.

McDaniels llega para aportar versatilidad, defensa y capacidad atlética en ambos costados de la cancha.

Un atleta con sello NBA

El alero de 1.98 metros de altura fue seleccionado en el Draft de la NBA 2014 por los Philadelphia 76ers en la segunda ronda (puesto 32). Durante su paso por la liga estadounidense disputó 148 encuentros y también vistió el uniforme de los Houston Rockets y Brooklyn Nets, destacándose principalmente por su intensidad defensiva y capacidad atlética.

Formado en la Universidad de Clemson, donde fue nombrado Defensor del Año de la ACC en 2014, McDaniels ha construido una sólida carrera profesional que combina experiencia en la NBA, la G League y múltiples ligas internacionales.

En los últimos años, el nacido en Birmingham, Alabama, ha sido protagonista en el baloncesto asiático. Entre 2023 y 2025 brilló con Pelita Jaya en Indonesia, donde conquistó el campeonato en 2024 y fue nombrado MMVP de la liga en 2025, además de integrar el Mejor Quinteto Defensivo.

Más sitios de trabajo

Posteriormente, tuvo pasos por Arabia Saudita y Filipinas, consolidándose como una pieza determinante en distintos escenarios competitivos. Más recientemente, en la temporada 2025-2026, formó parte del Hangzhou Jingwei en la NBL de China.

En su última actuación en el baloncesto chino, promedió 8.8 puntos, 4.0 rebotes y 1.5 asistencias por partido en seis compromisos, destacando por su eficiencia ofensiva y capacidad para contribuir en diferentes facetas del deporte.

La llegada de K. J. McDaniels representa mucho más que un refuerzo para Marinos de Anzoátegui, es una movida estratégica en un punto clave de la campaña 2026. Su perfil se ajusta con naturalidad a la filosofía del entrenador Néstor Salazar, y todo apunta a que potenciará el rendimiento colectivo en ambos lados de la cancha.

Fecha de estreno

Además, el jugador ingresará en el roster semanal para el compromiso ante Spartans Distrito Capital, que se disputará el próximo 21 de abril en el Gimnasio Luis Ramos, lo que podría marcar un punto de inflexión inmediato en la rotación del equipo.

Con esta incorporación, el Acorazado Oriental no solo refuerza su plantilla, sino que también demuestra su intención de apostar por talento internacional de jerarquía, y mantener su chance de avanzar de instancia.

Puerto La Cruz / Redacción Web