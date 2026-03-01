Juramentaron nueva junta directiva de la Cámara de Comercio de Cumaná

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná juramentó este sábado 28 de febrero a la junta directiva que regirá los destinos del ente gremial durante un periodo de dos años.

La nueva gestión será encabezada por Miguel Amendolara, bajo la consigna de la defensa de la libre empresa.

Amendolara está acompañado en la primera presidencia por Emanuela Ortisi y en la segunda por Juan Pablo Ozonian. La tesorería quedó a cargo de José Arismendi y la subtesorería ahora es dirigida por Rafael José Yáñez.

La nueva dirección gremial fue juramentada por el expresidente Miguel Pazos y tendrá la función de salvaguardar no sólo a sus afiliados, sino también a la ciudad de Cumaná en sus objetivos para lograr el desarrollo social y económico.

Amendolara reconoció el trabajo que hacen los empresarios al abrir sus locales comerciales a diario en medio de la situación que vive el país.

Por su parte, el presidente saliente, Abelardo Kasabdji, resaltó que hereda una trayectoria y un compromiso de seguir luchando para mantenerla, e instó a los nuevos empresarios y comerciantes a sumarse al gremio con el fin de dirigir a la institución en los próximos años.

Sucre / Corresponsalía