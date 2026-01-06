Juramentaron directiva del Concejo Municipal de Sotillo para período 2026

En una sesión solemne realizada alrededor del mediodía de este martes 6 de enero, fue juramentada la directiva del Concejo Municipal de Sotillo para el período legislativo 2026.

Durante el acto llevado a cabo en la plaza Juan Antonio Sotillo, ubicada en el sector Chuparín, se eligió al concejal Darwing Álvarez para que se mantenga como presidente de la cámara. En la vicepresidencia quedó la edil Marcia Silva, mientras que Jesús Medina sigue como secretario, ahora con Yulibetzy Rodríguez como subsecretaria.

La sesión también sirvió para conmemorar el aniversario 82 del mencionado municipio. En el sitio estuvo el alcalde Jesús Marca

o, quien lamentó no haber tenido a tiempo los trabajos de remodelación de la plaza del héroe epónimo de la localidad, aunque aseguró que para el próximo jueves 8 de enero estará lista y se develará el busto de Juan Antonio Sotillo.

Compromiso

En su discurso el presidente del cuerpo edilicio portocruzano, concejal Darwing Álvarez, reiteró el compromiso con la población y aprovechó para expresar su rechazo a lo que calificó como un "secuestro de Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro".

Posteriormente fue el alcalde Jesús Marcano quien tomó la palabra en el acto. Habló sobre la historia del municipio, mencionó parte de lo que se ha hecho bajo su gestión, que suma poco más de cinco meses, y adelantó parte de lo que viene para la localidad.

El mandatario indicó que próximamente se harán trabajos de asfaltado en sectores de la zona alta de Puerto La Cruz, también mencionó obras en plantas de aguas servidas y dijo que entre los planes también está mejorar la vialidad hacia la "zona de expansión", conocida comúnmente como zona rural del municipio Sotillo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo