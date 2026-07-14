Juguetes para niños damnificados por los terremotos: el proyecto Arcoíris en los Escombros

Cinco jóvenes del estado Bolívar con ganas de ayudar y capacidades para la recreación infantil juntaron esfuerzos para darle forma a un noble proyecto: Arcoíris en los Escombros, una iniciativa que buscar recolectar juguetes, cuentos y material didáctico para los niños afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Hoy ya no son cinco, sino más de una decena de voluntarios quienes se han sumado a la causa. Nicole Rodríguez, una de las fundadoras, dijo a El Pitazo que la intención es preservar la infancia de los niños que han vivido un enorme trauma luego de los sismos en zonas como La Guaira y Caracas.

“Nuestra misión es rescatar la infancia de los niños. Queremos que sientan que no están solos y que mucha gente piensa en ellos. Hemos estado recolectando juguetes, colores, libros didácticos, lacitos para niñas, artículos de peluquería infantil y cuentos para que ellos tengan algo con qué entretenerse en medio de esta tragedia”, dijo Rodríguez a este medio.

El proyecto no solo se centra en ser un centro de acopio, sino que planearon un viaje para este viernes, 10 de julio. Llevarán todos los juguetes a La Guaira y Caracas para entregarlos directamente a los niños y compartir con ellos. “Les vamos a llevar un espacio de juegos, alegría, animación y recreación”, declaró Rodríguez.

El lugar de recepción de juguetes es un toldo ubicado en la plaza Monumento a la CVG, en Alta Vista, Puerto Ordaz. Una pancarta multicolor es el aviso inequívoco de la loable iniciativa.

A 14 días de los terremotos, en el estado Bolívar continúan abiertos los centros de acopio para damnificados. El padre José Gregorio Salazar, párroco de la iglesia Virgen de Coromoto, dijo que en el patio del templo, ubicado en el sector Los Olivos de Puerto Ordaz, hay un centro para recibir donativos.

La Universidad Católica Andrés Bello – Guayana también permanece abierta como espacio para recepción de ayuda humanitaria. En la parte gubernamental, la sede del Servicio de Emergencias VEN 911 funciona como centro de acopio y, según la gobernadora Yulisbeth García, se instaló un espacio de abrigo para las familias damnificadas que lleguen desde las zonas afectadas hasta el estado Bolívar.

Ciudad Guayana / El Pitazo