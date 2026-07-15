ONG denuncia grave riesgo para 518 presos políticos en Venezuela tras sismos

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan los 518 presos políticos actualmente detenidos en Venezuela, en medio de la emergencia sísmica que ha sacudido al país en los últimos días.

Según el más reciente registro de la ONG, difundido a través de su cuenta en X (@JEPvzla), de los 518 detenidos por motivos políticos, 64 son mujeres y 454 son hombres. Entre ellos se identifican:

23 extranjeros

187 funcionarios de seguridad del Estado activos

257 miembros de la sociedad civil

15 pertenecientes a organizaciones políticas

33 exfuncionarios de seguridad del Estado

1 periodista (bajo arresto domiciliario)

2 sindicalistas

Además, dentro de este total hay 9 personas de las que no se tiene información oficial sobre su paradero, y 25 venezolanos con doble nacionalidad.

La organización destacó que la situación se ha vuelto “aún más crítica y alarmante” tras los recientes sismos. “El temor ante el colapso de las infraestructuras, el absoluto aislamiento comunicacional y la inexistencia de protocolos de evacuación segura en los centros de detención mantienen en una situación de riesgo extremo e inhumano tanto a los reclusos como a sus familias”, señaló JEP.

Llamado urgente a liberaciones

La ONG exigió atención inmediata y prioritaria para los casos de mayor vulnerabilidad: 38 personas que padecen enfermedades graves y 20 adultos mayores, cuyo encierro consideran “incompatible con su condición”.

“Mantener el confinamiento de estas personas ante un riesgo sísmico latente no es custodia, es un ensañamiento inaceptable”, afirmó la organización. JEP reiteró su llamado a la liberación plena de todos los presos políticos como “primer paso indispensable, urgente y obligatorio” para avanzar hacia una redemocratización y reencuentro nacional.

Justicia, Encuentro y Perdón es una ONG venezolana fundada en 2017 que documenta violaciones a los derechos humanos, con énfasis en detenciones arbitrarias y casos de represión. Su labor incluye la construcción de memoria, acompañamiento a víctimas y denuncia pública de estos hechos.

Caracas / Efecto Cocuyo