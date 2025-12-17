Jubilados y pensionados de la gobernación reiteraron la solicitud de un bono navideño especial

Este martes, jubilados y pensionados de la Gobernación del estado Anzoátegui reiteraron la solicitud de un bono navideño especial de $400, con el fin de paliar el monto de los aguinaldos.

Según el coordinador de la Comisión de Jubilados y Pensionados del ejecutivo estadal, Virgilio Heredia, ya se cumplió la primera quincena de diciembre, fecha que tenían como tope para aspirar al pago, como antesala a la Navidad, sin obtener respuesta a la petición que formalizaron el pasado 6 de noviembre, ante el despacho del gobernador Luis Marcano.

Se conoció que lo único que recibieron, tras la cancelación de su sueldo quincenal, fue un bono hallaquero de Bs 12,50.

Reacción

"Era preferible que no nos pagaran nada, eso de depositar al lado de una quincena de Bs 172, Bs 225 y la mejorcita Bs 330, un bono hallaquero de Bs 12,50, es simple y llanamente un atropello a la dignidad de un ser humano", expresó.

Ante ello, Heredia extendió el llamado a los diputados del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) para que los apoyen en tal petitorio.

"Ellos son nuestros representantes populares, fueron electos con nuestros votos. Además tienen la facultad constitucional y administrativa de aprobarle al gobierno regional sus créditos adicionales y podrían en función de sus facultades, modificar los créditos que analizan e incorporar los recursos para satisfacer la solicitud de los trabajadores", resaltó Heredia.

Barcelona / Elisa Gómez