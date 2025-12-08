Jubilados de las salinas de Araya denunciaron que les violan sus derechos humanos

Los jubilados de las salinas de Araya, en el estado Sucre, acudieron este lunes a Cumaná, donde denunciaron, ante medios locales y nacionales, una vez más, lo que consideran una serie de abusos que se están cometiendo, desde la gobernación de la entidad, contra estos adultos mayores.

Aníbal Núñez, presidente de la asociación que agrupa a unos 250 afiliados, explicó que les desconocen beneficios sociales y que afectan sus derechos humanos, por ejemplo, al no entregarles como cinco bolsas de comida que le deben a cada jubilado, que les trunca el derecho a la alimentación.

Igualmente, las deficiencias en el servicio médico de salud, con la supresión de entrega de medicamentos a enfermos crónicos, como diabéticos, personas con cáncer, hipertensos, entre otros y agregó que no pueden permitir la situación, luego de ver morir a unos 43 jubilados en estos años, por carencias.

Para este martes tienen planeado agruparse a las puertas de la Unidad I de la empresa salinera, en una asamblea, en la cual se decidirán más medidas. “No ha habido una conciliación y se lo hemos pedido a la gobernadora del estado, que recapacite y que llame a su personal, para que se reconozcan los beneficios que están en actas”.

Reglas

Recalcó que no pueden venir a estas alturas de la vida a desconocer beneficios que han costado mucho y explicó que desde 2008 hasta 2025, la asociación ha buscado las mejoras de adultos mayores que trabajaron toda su vida en muy duras condiciones.

“En un ambiente salino estos hombres lo han dado todo. No puede venir una funcionaria a cambiar las reglas del juego y acabar con el futuro de unos adultos mayores que se han sacrificado para su familia y para el pueblo”.

Sucre / Corresponsalía