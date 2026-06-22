Jubilados de Cantv en Bermúdez se sumaron a jornada nacional de protesta por incumplimiento de beneficios

Jubilados de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela (Cantv), en Bermúdez, estado Sucre, se unieron a la jornada nacional de protestas que realizó el gremio, en reclamo por la eliminación de beneficios que venían recibiendo.

El grupo se concentró a las afueras del edificio de la Cantv en Carúpano, para expresar públicamente los reclamos que vienen haciendo.

Ismael Brito, presidente de la Asociación de Jubilados, Pensionados y Sobrevivientes de la Cantv en Bermúdez, denunció el incumplimiento de Cantv en beneficios como el plan salud, que les otorgaba cobertura de HCM, medicinas y otros conceptos.

Agregó que ya están cansados de que los pisoteen y se les han presentado situaciones en las clínicas donde los rechazan por falta de claves y cumplimientos de protocolos. “Todas esas cosas están escritas y están firmadas en la contratación colectiva”.

Agregó que tampoco recibieron el “bono de ingreso mínimo vital”, que debieron cobrar el pasado jueves. El beneficio lo reciben mensualmente desde diciembre de 2023.

Dijo que hasta este viernes no había explicaciones por parte de la empresa en torno a la no cancelación del beneficio.

Afectados

Solo en Carúpano, el problema afecta a unos 80 jubilados y se extiende a nivel nacional. “Estamos siendo afectados por la falta del bono y los problemas con los servicios médicos”.

Precisó que las fallas en la cobertura de salud ya llevan unos ocho años, aunque les dan la posibilidad de atender estrictas emergencias en las clínicas. “Hay que hacer un protocolo para poder ingresar. No es tan fácil”.

Sucre / Yumelys Díaz