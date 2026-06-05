Juan Pablo Guanipa: "Venezuela necesita resetearse"

"Venezuela necesita resetearse. Revisarse y reiniciar un camino. Y creo que los venezolanos estamos absolutamente preparados para ese reseteo", dijo Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), durante una rueda de prensa realizada este viernes 5 de junio en Puerto La Cruz.

A juicio del líder de la tolda amarilla, quien cumple una agenda de actividades por diferentes municipios del estado Anzoátegui, ese proceso debe empezar con una elección presidencial en la que la población pueda expresarse y elegir un nuevo mandatario que lidere la recuperación del país en todos los niveles. Desde su perspectiva, la candidata ideal es María Corina Machado.

De igual manera expresó que "el sector que más poder tiene hoy en el país se llama 'gobierno de los Estados Unidos de América' y ellos han dicho que hay un plan de tres etapas". Recordó que esas fases son: la estabilización, la recuperación económica y la transición a través de un proceso electoral, aunque señaló que la población venezolana tiene un sentido de urgencia que quizás no tienen los estadounidenses y por eso hay una visión distinta de los tiempos.

Reinstitucionalización

Para Guanipa, llegar al poder representa llegar a interpretar el anhelo de un país que quiere ser normal, donde el Estado sea el impulsor de iniciativas privadas y no un obstáculo.

"No puede ser la Venezuela que le tiene miedo a un uniformado. No puede ser la Venezuela en la que tú llegas a cualquier institución pública y te tratan como si fueras un animal. Te irrespetan. Te humillan. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una revisión profunda de toda la institucionalidad venezolana y hacer los cambios que tienen que hacerse para que sea un país normal, que funcione", afirmó.

El dirigente fue enfático al apuntar las elecciones presidenciales como el camino hacia la recuperación y descentralización de los poderes. "Que podamos tener Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, seguridad jurídica. Y con todo eso vamos a generar confianza", añadió.

También indicó que para él la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no goza de legitimidad para el cargo y la calificó de "cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en estos 27 años".

Tutelaje

"Esto es una transición tutelada. Asumamos la realidad. Los Estados Unidos vinieron para quedarse. Lo que nosotros tenemos que cambiar es la forma de relacionarse", dijo el vocero respecto a la actualidad política del país.

Guanipa, quien está convencido de que María Corina Machado será en un futuro cercano presidenta de la nación, acotó que cuando el período transitorio termine y haya un nuevo mandatario en la república, deben asumir que Estados Unidos es un aliado.

Justificó que esa alianza va acorde a la historia venezolana y que no tiene porqué poner en riesgo la soberanía nacional, si no que debe verse como una vía para explotar el potencial económico.

"Pero tiene que ser una relación ganar-ganar. De respeto. De reconocimiento. Y yo estoy seguro de que lo vamos a lograr. Tenemos que entender que somos parte de un todo y que en eso podemos ganar muchísimo como país", resaltó.

Unidad

El líder nacional de PJ también hizo hincapié en que a día de hoy debe prevalecer la unidad entre los "verdaderos" partidos políticos de oposición y manifestó que no es momento de vetar a nadie, pese a que un sector de la opinión pública haya cuestionado la presencia de algunos dirigentes en una reciente reunión realizada en Panamá.

"Hay que tener confianza en el liderazgo de María Corina (Machado). Ya llegará el momento en el que habrá competencia de liderazgo y ¿Quién tendrá la última palabra? La gente, a través del voto", cerró.

https://www.instagram.com/p/DZOELjyiYjj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo