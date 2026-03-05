Juan Pablo Guanipa: “No habrá proceso electoral íntegro sin la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados”

El dirigente nacional de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, ofreció este miércoles una rueda de prensa desde la sede nacional de la tolda aurinegra, en el marco de su 26° aniversario, donde aseguró que “no habrá proceso electoral íntegro sin la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados”.

Guanipa, quien recientemente obtuvo libertad plena, anunció la designación de Joel García como su defensor privado (derecho que se le había negado), y denunció las irregularidades procesales y administrativas impuestas en la última década, entre ellas la imposibilidad de sacar su pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y la incautación de sus bienes tras su detención en mayo de 2025.

Tras calificar como “inexistentes” los hechos punibles que el Ministerio Público le intentó imputar, Guanipa dijo “qué triste es ser juez para recibir una llamada con órdenes de Miraflores. Esa situación se tiene que acabar para que todos seamos iguales ante la ley”.

El líder nacional de PJ enfatizó que “vamos indudablemente hacia un proceso electoral” necesario para dirimir la crisis política, pero este solo será posible si se cumplen cuatro condicionales fundamentales: Libertad absoluta de todos los presos políticos, civiles y militares, sin excepciones en la Ley de Amnistía. Retorno de los exiliados con garantías para quienes han sido perseguidos políticos. Renovación del CNE para recuperar la institucionalidad electoral. Respeto a los partidos y devolución de las siglas a sus dirigentes naturales.

Reconocimiento de liderazgos

Guanipa reafirmó la importancia de mantener la cohesión en torno a los liderazgos legitimados por el voto popular. “Debemos acompañar e impulsar el liderazgo de María Corina Machado, ganadora de las primarias, y de Edmundo González Urrutia, quien triunfó el 28 de julio de 2024. Nosotros vamos indudablemente hacia un proceso electoral. La forma de dilucidar los problemas del país tiene que darse tomando en cuenta la opinión del pueblo”.

Finalmente, el dirigente nacional envió un mensaje de esperanza a la juventud venezolana. “Es irreversible el cambio político. Después de 27 años de lucha, tenemos una luz al final del túnel. Quiero felicitar al pueblo de Venezuela. ¡Carajo, qué pueblo es este! ¡Qué nación es la nación venezolana! Una nación que en 27 años no se dejó, no permitió que nos confiscaran la esperanza ni la ilusión, no permitió que se instaurara un régimen totalitario en Venezuela. Este es un pueblo profundamente democrático, y a partir de los próximos meses va a ejercer con libertad la democracia".

Caracas / Redacción web