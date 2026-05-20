miércoles
, 20 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Juan Pablo Guanipa lideró protesta contra apagones en el estado Zulia

mayo 20, 2026
Guanipa recorrió las calles acompañado de varias personas que se quejaron por las fallas en el sistema eléctrico

El líder opositor Juan Pablo Guanipa visitó este martes la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, donde lideró una protesta en rechazo a la crisis del servicio eléctrico que afecta a la entidad y a todo el país.

Bajo el lema "queremos soluciones, no más apagones", el exdiputado recorrió las calles marabinas acompañado de un gran número de personas que llevaban en sus manos linternas encendidas.

En su alocución, Guanipa se mostró a favor de los mecanismos de presión para exigir mejoras para los venezolanos.

Maracaibo / Redacción web

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