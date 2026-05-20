Juan Pablo Guanipa lideró protesta contra apagones en el estado Zulia

El líder opositor Juan Pablo Guanipa visitó este martes la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, donde lideró una protesta en rechazo a la crisis del servicio eléctrico que afecta a la entidad y a todo el país.

Bajo el lema "queremos soluciones, no más apagones", el exdiputado recorrió las calles marabinas acompañado de un gran número de personas que llevaban en sus manos linternas encendidas.

En su alocución, Guanipa se mostró a favor de los mecanismos de presión para exigir mejoras para los venezolanos.

Maracaibo / Redacción web