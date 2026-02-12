Jóvenes de Cumaná plenaron la redoma La Copita para celebrar su día y pedir libertad para los presos políticos

En la redoma La Copita en Cumaná, estado Sucre, se concentraron desde primeras horas de la mañana de este jueves, estudiantes, gremios, partidos políticos y sociedad civil para celebrar el Día de la Juventud y alzar la voz para la liberación de los presos políticos que aún permanecen en cárceles.

Luis Suárez, vocero estudiantil de la Universidad de Oriente (UDO), pidió que cese la situación de encarcelamiento de muchos venezolanos y mencionó a Ricardo Campos de Cumaná, quien falleció en las protestas de 2017. “Hoy nos toca levantar la voz por los que no están aquí”.

Resaltó que la sociedad de Cumaná salió a la calle nuevamente para exigir justicia, reparación para sus familias y libertad para todos los presos políticos.

Otra joven presente en la manifestación, pidió que la liberación de los presos políticos debe ser el primer paso para la reconstrucción del país.

Bajo el grito de la consigna “Libertad”, varios oradores intervinieron para reiterar la exigencia de libertad para los presos políticos.

Clamor

Pedro Acuña, otro vocero de los jóvenes, dio un mensaje en nombre de los que están fuera del país y que salieron debido a motivos políticos.

El clamor de los muchachos, que dijeron que no solo estaban en la calle por la fecha, fue que se decidiera ya la salida de los encarcelados.

También abogaron por una mejor en las condiciones generales del país y expresaron su esperanza de que vengan cambios significativos.

Sucre / Corresponsalía