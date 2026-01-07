Jóvenes de Barcelona participaron en una tribuna para rechazar las acciones de EEUU

Jóvenes barceloneses afectos al gobierno participaron este miércoles en una tribuna en la plaza Bolívar, para rechazar las acciones del gobierno de Estados Unidos y exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La actividad, que se desarrolló en horas de la mañana, contó con la presencia de algunas autoridades como la alcaldesa Sugey Herrera, quien elevó su voz para expresar, entre otras cosas, la responsabilidad que tienen los líderes juveniles de llevar el mensaje a todos los espacios.

Según la mandataria municipal, se mantendrán permanentemente en la plaza Bolívar. Mencionó que hoy estaban los jóvenes, en la tarde estarán todos los movimientos y en cada momento levantarán la voz, para exigir el regreso de Maduro.

Resistencia

En representación de los jóvenes bolivarianos de la ciudad, José Argenis Medina mostró el rechazo a los hechos ocurridos el pasado 3 de enero.

"Venezuela está declarándose en resistencia, en repudio y en manifestación permanente para que nuestro presidente Nicolás Maduro vuelva con nosotros, porque él es el presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela", fue parte de su declaración.

Barcelona / Elisa Gómez