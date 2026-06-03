Joven resulta herida tras balacera en local nocturno de El Tigre

Una joven de 19 años de edad resultó herida, la madrugada de este lunes 1ero. de junio, luego de registrarse una balacera en un local nocturno, ubicado en la calle 19 del sector Pueblo Nuevo Sur, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

​La ciudadana, a quien las autoridades identificaron como Génesis Rojas, se encontraba en el establecimiento cuando los presentes fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos.

Impactos

​Se conoció que Rojas recibió los impactos de proyectil en el antebrazo izquierdo y el abdomen. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en un vehículo particular hasta la sala de urgencias del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas.

​Los detalles del suceso aún no han sido determinados. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

El Tigre / Damary Díaz