José Brito sostuvo un encuentro con dirigentes gremiales de Anzoátegui

El candidato a la gobernación de Anzoátegui, José Brito, sostuvo este martes un encuentro con los representantes de distintos sindicatos que hacen vida en la entidad. La actividad se realizó en las instalaciones de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), en Barcelona.

Durante su discurso, el abanderado por la Alianza Democrática rechazó lo que considera un “divorcio” entre el gobierno regional y los trabajadores, representados por las organizaciones gremiales, ya que, dijo, no aporta ningún tipo de soluciones.

“Como es eso que tú dices, 'yo no puedo resolver porque yo no soy Onapre'; pero cuando ese trabajador que hoy no tiene un HCM acude a ti, lo menos que puedes hacer es decirle 've a las oficinas de Dimisoc que nosotros les vamos a dar los insumos para que usted se vaya a operar de manera inmediata'. De eso se trata”, manifestó.

Asimismo, destacó una de sus propuestas económicas en caso de llegar al Palacio de los Jardines, que es el Banco de los Emprendedores. “El 50 % de Banempre tiene que ser para los trabajadores para que tengan su crédito, para que tengan la oportunidad de tener un futuro y progresar”.

Barcelona / Redacción web